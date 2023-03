Record di sbarchi in Italia. Arrivati nella notte a Crotone 500 migranti. Ritrovato corpo 74esima vittima (Di sabato 11 marzo 2023) - Oltre 4mila persone in quattro giorni. Solo ieri 1.300 sono state soccorse in mare. La Guardia Costiera ha chiesto il supporto della Marina Militare. A Lampedusa nuovi sbarchi dalla rotta del ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 11 marzo 2023) - Oltre 4mila persone in quattro giorni. Solo ieri 1.300 sono state soccorse in mare. La Guardia Costiera ha chiesto il supporto della Marina Militare. A Lampedusa nuovidalla rotta del ...

Record di sbarchi in Italia. Arrivati nella notte a Crotone 500 migranti. Ritrovato corpo 74esima vittima - Oltre 4mila persone in quattro giorni. Solo ieri 1.300 sono state soccorse in mare. La Guardia Costiera ha chiesto il supporto della Marina Militare. A Lampedusa nuovi sbarchi dalla rotta del Mediterraneo centrale. Sos lanciato da un barcone con 47 migranti a bordo a largo della Libia. Recuperato il corpo di una bambina di 6 - 6 anni a ... Sbarchi migranti oggi in Italia, salvataggi record della Guardia Costiera Italia al collasso, sbarchi di migranti senza sosta. Interviene pure la Marina Militare Un boom confermato anche da Frontex, l'agenzia europea della guardia di frontiera e costiera: 'Nei primi due ... L'invasione dei barconi: Marina e Guardia costiera salvano 1.300 migranti L'Italia soccorre 1.300 migranti su diversi barconi in difficoltà, superando il record dei record ... Se il 2023 ha registrato un aumento degli sbarchi del 194% rispetto al già nero 2022, gli ultimi ... Migranti, record di sbarchi. Interviene anche la Marina - Cronaca Agenzia ANSA Sbarchi record di migranti, interviene anche la Marina Militare A Lampedusa ieri ne sono arrivati ben 41, un record. E dalla mezzanotte di oggi ... Anche in vista della bella stagione, che si annuncia complicata su fronte sbarchi. Il Presidente della Repubblica, ...