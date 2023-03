Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Quindi si prospetta una #Superlega a tre squadre con il Real Madrid e due partecipanti alle serie inferiori. Mica m… - FBiasin : Comunicato #RealMadrid: “Di fronte alla gravità delle accuse formulate dalla Procura di Barcellona contro il F. C.… - tancredipalmeri : Occhio che le conseguenze politiche di questo possono essere gigantesche qualora il Real Madrid chieda ufficialment… - sportli26181512 : Real Madrid, Valverde: 'Io via? Dovranno uccidermi': Fede Valverde è legatissimo al Real Madrid e lo ha ribadito a… - glooit : Spagna: Il Real Madrid torna vincere, tris all'Espanyol leggi su Gloo -

Il sabato della 25/a giornata di Liga è caratterizzato dal ritorno alla vittoria del, che batte 3 - 1 l'Espanyol al Bernabeu. Nel primo tempo segnano i brasiliani Vinicius Junior (22') con una magia e Militao (39') di testa. In precedenza, all'8', Joselu aveva 'spaventato' ...Commenta per primo Era successo anche con Drake, rappresentato da un gufo nella gara d'andata: il Barcellona dedicherà la maglia del Clasico contro ilad un artista in conseguenza della partnership stretta con Spotify . Questa volta toccherà a Rosalìa , cantante che sta portando in auge l'electro flamenco e che sarà in Italia, al Forum ...C'era una volta il pupillo Benzema. C'era una volta il figliol prodigo Benzema. C'è ormai il nemico Benzema. È una saga quella che oppone la stella delal c.t. della Francia, Didier Deschamps. Due francesi contro, ma che prima si apprezzavano e avrebbero potuto scrivere insieme pagine importanti della storia della nazionale. Non perderti ...

È stata formalizzata la denuncia della Procura di Barcellona per il “caso Negreira” che coinvolge il club blaugrana. Gli accusati sono lo stesso José María Enríquez Negreira, ex vicepresidente comitat ...Il sabato della 25/a giornata di Liga è caratterizzato dal ritorno alla vittoria del Real Madrid, che batte 3-1 l'Espanyol al Bernabeu. Nel primo tempo segnano i brasiliani Vinicius Junior (22') con u ...