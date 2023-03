Real Madrid | Mbappé può arrivare a parametro zero

(Di sabato 11 marzo 2023) Come riportato da As, ilnon ha mollato Kylian. L’attaccante del Psg è uno degli obiettivi per l'attacco...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Quindi si prospetta una #Superlega a tre squadre con il Real Madrid e due partecipanti alle serie inferiori. Mica m… - FBiasin : Comunicato #RealMadrid: “Di fronte alla gravità delle accuse formulate dalla Procura di Barcellona contro il F. C.… - tancredipalmeri : Occhio che le conseguenze politiche di questo possono essere gigantesche qualora il Real Madrid chieda ufficialment… - CalcioNews24 : Calciomercato: Mbappé pentito di aver rifiutato il Real Madrid? - SportandoIT : Il Real Madrid prova a blindare Gabriel Deck, ma non c’è ancora l’accordo -

Commenta per primo Ilè pronta a metter sul piatto 100 milioni di euro per un doppio colpo . Le squadre interessate sono Newcastle e Tottenham . I nomi sono quello di Bruno Guimaraes e Richarlison . Lo riporta ...Intanto il, tramite i propri canali ufficiali, ha rilasciato un comunicato in merito alla vicenda: 'A causa della gravità delle accuse formulate dalla procura di Barcellona nei confronti ...Commenta per primo Fede Valverde è legatissimo ale lo ha ribadito a El Pais : 'Per mandarmi via da qui dovranno uccidermi!', ha detto.

Nel comunicato: “Florentino Perez ha convocato urgentemente il Cda domani per decidere sulle azioni che il Real Madrid ritiene opportune” Il Real Madrid si espone per la prima volta sul caso Negreira ...(ANSA) - ROMA, 11 MAR - Il sabato della 25/a giornata di Liga è caratterizzato dal ritorno alla vittoria del Real Madrid, che batte 3-1 l'Espanyol al Bernabeu. Nel primo tempo segnano ...