Razzie 2023, i peggiori film e le peggiori performance dell’anno: Blonde, Tom Hanks e Morbius (Di sabato 11 marzo 2023) Scopriamo insieme tutti i vincitori dei premi Razzie 2023 per i peggiori film e le peggiori performance dell'anno: da Blonde a Tom Hanks. In vista degli Oscar 2023, ha avuto luogo la 43esima edizione dei Razzie Awards, il premio che la Golden Raspberry Award Foundation conferisce ogni anno ai peggiori film e alle peggiori performance degli attori di Hollywood. Elvis, Morbius, Blonde e molti altre pellicole hanno "vinto" dei trofei durante la cerimonia di premiazione virtuale che è stata diffusa dalla pagina YouTube dei Razzie. ... Leggi su movieplayer (Di sabato 11 marzo 2023) Scopriamo insieme tutti i vincitori dei premiper ie ledell'anno: daa Tom. In vista degli Oscar, ha avuto luogo la 43esima edizione deiAwards, il premio che la Golden Raspberry Award Foundation conferisce ogni anno aie alledegli attori di Hollywood. Elvis,e molti altre pellicole hanno "vinto" dei trofei durante la cerimonia di premiazione virtuale che è stata diffusa dalla pagina YouTube dei. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marvelcinemaita : Morbius: Jared Leto vince il premio Razzie Award come ‘Peggior attore del 2022’ per il cinecomic Sony - MoviesAsbury : Sono stati consegnati poche ore fa i #GoldenRaspberries (o #Razzies) per i peggiori film dell’anno. Il peggior film… - Screenweek : I #Razzie Award hanno rivelato i vincitori della 43a edizione, #Blonde si è aggiudicato tre premi: quello per il pe… - dumurin : RT @badtasteit: #Razzies 2023, ecco i peggiori film dell'anno: premiati #Blonde, #Morbius ed #Elvis - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Trionfano ai Razzie Awards 2023, i film Blonde ed Elvis. Si difende Morbius con i premi ai protagonisti Adria Arjona e Jared L… -