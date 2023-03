Ravenna | «Lukaku | più mln che gol! Inzaghi | strana tirchieria sul gioco»

Leggi su inter-news

(Di sabato 11 marzo 2023) Luca, comico e tifoso nerazzurro, ha parlato dell’Inter, dell’allenatore Simonee dell’attaccante belga Romelu. INTER – Queste le parole di Luca, comico e tifoso interista, nel corso di Deejay Football Club, in onda su Radio Deejay. «Il tifoso medio interista a chi attribuisce un po’ la colpa di queste otto sconfitte? Il tifoso medio penso al 100% a. Tifoso con un minimo di lungimiranza forse un pochino in più ai giocatori. Mettiamoci un po’ di sfortuna, però son troppe partite, troppe sconfitte e un pareggio inutili nello stesso modo. Quindi c’è proprio un approccio strano, come se la partita dovesse venire a noi senza nessun motivo solo perché attacchiamo e non la mettiamo mai. Penso cheal momento prenda più milioni all’anno che gol ...