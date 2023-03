Rampage 10 03 23 C’è ancora calma piatta

Leggi su zonawrestling

(Di sabato 11 marzo 2023) Un caloroso saluto ai lettori di ZW, come sempre siamo carichi per un nuovo episodio di. Quest’oggi ci ritroviamo nel Golden 1 Center di Sacramento, lo show si aprirà con il rematch tra Action Andretti e Sammy Guevara. Da menzionare anche la sfida tra Preston Vance e Konosuke Takeshita ed il main event tra Nyla Rose e Riho. Action Andretti vs. Sammy Guevara (4 / 5) I due contendenti ci hanno offerto un opener di altissimo livello, ad avere la meglio è stato Sammy Guevara grazie alla solita interferenza di Daniel Garcia. Lo Spanish God ha messo KO Andretti con la GTH. Vincitore: Sammy Guevara La regia ci mostra tre videomessaggi in sequenza: Darby Allin ha dichiarato di avere grossi piani in mente insieme a Sting; Jungle Boy, liberatosi definitivamente di Christian Cage, ha espresso nuovamente la volontà di puntare ad un titolo in singolo; ...