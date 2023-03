Rabbia Spalletti nell’intervallo, c’entra l’arbitraggio: avete visto? – FOTO (Di sabato 11 marzo 2023) È stato un primo tempo piuttosto caldo quello fra Napoli e Atalanta, nonostante lo 0-0 visto in campo.Gli azzurri hanno provato ad ottenere il gol utile a sbloccare la gara e ci sono andati particolarmente vicini con un tiro di Politano parato da Musso. Mai pericolosa invece la Dea, con il difensore azzurro Kim che si è rivelato perfetto nell’arginare la velocità di Zapata e Hojlund. C’è stato però un ulteriore momento di tensione quando il primo tempo era già finito, al rientro delle squadre negli spogliatoi. Discussione fra Spalletti e Zapata Spalletti furibondo con Zapata: il retroscena Protagonisti di questa situazione sono stati l’allenatore del Napoli Luciano Spalletti e l’attaccante dell’Atalanta Duvan Zapata. I due hanno visibilmente discusso durante il rientro negli spogliatoi in un momento ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 11 marzo 2023) È stato un primo tempo piuttosto caldo quello fra Napoli e Atalanta, nonostante lo 0-0in campo.Gli azzurri hanno provato ad ottenere il gol utile a sbloccare la gara e ci sono andati particolarmente vicini con un tiro di Politano parato da Musso. Mai pericolosa invece la Dea, con il difensore azzurro Kim che si è rivelato perfetto nell’arginare la velocità di Zapata e Hojlund. C’è stato però un ulteriore momento di tensione quando il primo tempo era già finito, al rientro delle squadre negli spogliatoi. Discussione frae Zapatafuribondo con Zapata: il retroscena Protagonisti di questa situazione sono stati l’allenatore del Napoli Lucianoe l’attaccante dell’Atalanta Duvan Zapata. I due hanno visibilmente discusso durante il rientro negli spogliatoi in un momento ...

