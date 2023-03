"Questa sera indosserà...": la voce su Maria De Filippi, ultima puntata | Guarda (Di sabato 11 marzo 2023) L'ultima puntata di C'è posta per te andrà in onda Questa sera su Canale 5. Si tratta della prima puntata dopo la morte di Maurizio Costanzo. Tra gli ospiti Marco Mengoni, reduce dal trionfo a Sanremo, e il collega e amico Gerry Scotti. Il popolare programma, quindi, dopo un'altra stagione di ascolti record, si conclude per fare posto all'altra trasmissione di successo della De Filippi, Amici, al via sabato 18 marzo in prima serata. Per salutare l'affezionato pubblico di C'è Posta per Te, Maria De Filippi ha scelto un look sofisticato ed elegante. Un capo sobrio, così come tutti quelli che ha già indossato in passato, accompagnato da tacchi alti. Anche se quando vuole optare per la comodità, la padrona di casa è solita ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 11 marzo 2023) L'di C'è posta per te andrà in ondasu Canale 5. Si tratta della primadopo la morte di Maurizio Costanzo. Tra gli ospiti Marco Mengoni, reduce dal trionfo a Sanremo, e il collega e amico Gerry Scotti. Il popolare programma, quindi, dopo un'altra stagione di ascolti record, si conclude per fare posto all'altra trasmissione di successo della De, Amici, al via sabato 18 marzo in primata. Per salutare l'affezionato pubblico di C'è Posta per Te,Deha scelto un look sofisticato ed elegante. Un capo sobrio, così come tutti quelli che ha già indossato in passato, accompagnato da tacchi alti. Anche se quando vuole optare per la comodità, la padrona di casa è solita ...

