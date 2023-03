Questa è stata la Spezia (Di sabato 11 marzo 2023) Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sul giornale iberico Sport: 03/10/2023 ore 23:10 TEC Maldini e N’Zola hanno segnato per i locali e Lukaku per i neroazzurri Gli uomini di Inzaghi sono a 15 punti dal Napoli ma con una partita in più Lui Inter di Milano incomprensibilmente perso durante la sua visita il Spezia (2-1), in una partita in cui gli uomini di Inzaghi meritavano di battere e invece finiscono a vuoto. Un gol di maldini contro l’uno e l’altro N’Zola da rigore, quando l’area nerazzurra aveva appena pareggiato, hanno impedito il Inter tagliare i punti con il Napoli. SPE INT FORMAZIONI Spezia Dragowski; Caldara, Ampadu, Nikolaou; Amian, Zurkowski (Ekdal, 46?), Bourabia, Agudelo (Kovalenko, 67?), Gyasi (Ferrer, 81?); Shomurodov ... Leggi su justcalcio (Di sabato 11 marzo 2023) Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sul giornale iberico Sport: 03/10/2023 ore 23:10 TEC Maldini e N’Zola hanno segnato per i locali e Lukaku per i neroazzurri Gli uomini di Inzaghi sono a 15 punti dal Napoli ma con una partita in più Lui Inter di Milano incomprensibilmente perso durante la sua visita il(2-1), in una partita in cui gli uomini di Inzaghi meritavano di battere e invece finiscono a vuoto. Un gol di maldini contro l’uno e l’altro N’Zola da rigore, quando l’area nerazzurra aveva appena pareggiato, hanno impedito il Inter tagliare i punti con il Napoli. SPE INT FORMAZIONIDragowski; Caldara, Ampadu, Nikolaou; Amian, Zurkowski (Ekdal, 46?), Bourabia, Agudelo (Kovalenko, 67?), Gyasi (Ferrer, 81?); Shomurodov ...

