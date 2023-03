Quella pistola di notte e la paura di Kanté, “poliziotto buono” dei Bleus (Di sabato 11 marzo 2023) Parigi. È la primavera del 2017, manca soltanto un anno ai Mondiali di calcio in Russia. E N’Golo Kanté Leggi su ilfoglio (Di sabato 11 marzo 2023) Parigi. È la primavera del 2017, manca soltanto un anno ai Mondiali di calcio in Russia. E N’Golo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... dr3w_94_ : il modo in cui jj tira fuori la pistola ed è pronto a farsi sparare da tutta quella pula solo x non far catturare j… - Stan_Account2 : @RosannaScaglia1 Penso che questa parte ci voglia far convincere ancora di più che lei sia incapace di uccidere. Me… - kateyargilovers : RT @Alessan20380645: Scusateeee, cosa abbiamo appena visto? Di chi è quella pistola che Ceylin getta in acqua? OH #Yargi #IlCey https://t… - withgian : ora mi spiegate quella pistola - Alessan20380645 : Scusateeee, cosa abbiamo appena visto? Di chi è quella pistola che Ceylin getta in acqua? OH #Yargi #IlCey -