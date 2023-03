Vai agli ultimi Twett sull'argomento... antonio_gaito : E’ un fenomeno assoluto. Parliamoci chiaro: il gol più bello da quando guardate il Napoli? ?? #Kvaratskhelia - GA7_Official : Da quando seguo il calcio, a Napoli sono passati tanti “Re proclamati dal Popolo”: Lavezzi, Hamsik, Cavani, Higuaín… - sportli26181512 : Quando il #Napoli può vincere lo #scudetto: tutte le possibilità: I tifosi esultano per la vittoria contro l'Atalan… - Luckyluciano971 : RT @antonio_gaito: E’ un fenomeno assoluto. Parliamoci chiaro: il gol più bello da quando guardate il Napoli? ?? #Kvaratskhelia - DiMarzio : Quanto manca al @sscnapoli per l'aritmetica certezza dello scudetto? Ecco quando gli azzurri potrebbero festeggiare -

... le reazioni si fannosi sbagliano le partite precedenti e noi non abbiamo sbagliato niente con la Lazio''. Proprio la partita con i biancocelesti, a giudizio dell'allenatore del, fa ...In città, a, è festa. I tifosi si domandano:sarà possibile festeggiare aritmeticamente lo scudetto Le partite sono sempre di ...Poi un disimpegno errato di Ederson permette aldi ripartire. E far male. La palla giunge a ... L'Atalanta prova a reagire maarriva in area avversaria trova un ottimo Gollini, sostituto ...

Napoli-Atalanta 2-0: risultato finale e highlights Virgilio Sport

NAPOLI (ITALPRESS) – Il Napoli vince 2-0 contro l’Atalanta ... Nell’Atalanta il grande assente è Koopmeiners, ma quanto meno Gasperini può consolarsi con il ritorno in campo di Zapata dall’inizio. Nel ...“Non è il solito Napoli, come contro la Lazio, lento e prevedibile. Non è spiegabile che Osimhen non viene mai servito per tirare. Rallentano perché evidentemente non c’è bisogno della vittoria, è ...