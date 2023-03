Prove d’intesa tra Usa e Ue sui materiali critici, con un occhio alla Cina (Di sabato 11 marzo 2023) Stati Uniti e Unione europea provano a intendersi. Dal vertice alla Casa Bianca, Joe Biden e Ursula von der Leyen sembrerebbero soddisfatti. I colloqui sono stati “molto costruttivi”, ha detto la presidente della Commissione europea, che con il presidente statunitense ha affrontato questioni scottanti sull’asse transatlantico: l’Inflation Reduction Act (Ira) deciso dal governo democratico, utile per combattere l’inflazione e attuare la transizione verde, e le sue conseguenze preoccupanti per le aziende europee, insieme alla firma su un accordo di approvvigionamento sui materiali critici. Non che qualcuno si aspettasse di vederla già venerdì, ma von der Leyen ha affermato che la direzione intrapresa con Biden va proprio in quel senso. “Alcune settimane fa avevamo raggiunto un’intesa sui veicoli elettrici, oggi abbiamo ... Leggi su formiche (Di sabato 11 marzo 2023) Stati Uniti e Unione europea provano a intendersi. Dal verticeCasa Bianca, Joe Biden e Ursula von der Leyen sembrerebbero soddisfatti. I colloqui sono stati “molto costruttivi”, ha detto la presidente della Commissione europea, che con il presidente statunitense ha affrontato questioni scottanti sull’asse transatlantico: l’Inflation Reduction Act (Ira) deciso dal governo democratico, utile per combattere l’inflazione e attuare la transizione verde, e le sue conseguenze preoccupanti per le aziende europee, insiemefirma su un accordo di approvvigionamento sui. Non che qualcuno si aspettasse di vederla già venerdì, ma von der Leyen ha affermato che la direzione intrapresa con Biden va proprio in quel senso. “Alcune settimane fa avevamo raggiunto un’intesa sui veicoli elettrici, oggi abbiamo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilGerrino92 : Credo sia proprio arrivato il momento di aggiornare lo spot dell'app del TG5 con, alla fine dello stesso, l'antepri… - VivereToscana : A Firenze prove d'intesa tra Schlein e Conte: 'Insieme per le battaglie fondamentali' - vivereitalia : A Firenze prove d'intesa tra Schlein e Conte: 'Insieme per le battaglie fondamentali' - virgoletteblog : A Firenze prove d’intesa tra Schlein e Conte: “Insieme per le battaglie fondamentali” #4marzo - direpuntoit : Alla manifestazione in difesa della #scuola a #Firenze prove d'intesa tra #Schlein e #Conte. -

Ilary Blasi fa saltare le nozze di Francesco Totti e Noemi Bocchi ...come si prepara alla serata mondana tra parrucchiere e prove di ... Ma la mancata intesa fa sfumare i piani della coppietta e allunga i ...piani della coppietta e allunga i tempi per il sogno dei fiori d'... Maturità 2023, cosa succede in caso di sostituzione di uno dei membri della Commissione ...stabilite dallo Statuto e dai criteri del protocollo di intesa. ...caso di sostituzione Il presidente e i membri della commissione d'... garantendo comunque la presenza durante le prove scritte. In caso ... Maturità 2023, non si può rifiutare o lasciare l'incarico nella commissione d'esame ...delle prove scritte , in caso di assenza temporanea (intesa quale assenza la cui durata non sia superiore a un giorno) di uno dei commissari, è possibile il proseguimento delle operazioni d'esame, ... ...come si prepara alla serata mondana tra parrucchiere edi ... Ma la mancatafa sfumare i piani della coppietta e allunga i ...piani della coppietta e allunga i tempi per il sogno dei fiori'......stabilite dallo Statuto e dai criteri del protocollo di. ...caso di sostituzione Il presidente e i membri della commissione'... garantendo comunque la presenza durante lescritte. In caso ......dellescritte , in caso di assenza temporanea (quale assenza la cui durata non sia superiore a un giorno) di uno dei commissari, è possibile il proseguimento delle operazioni'esame, ... Prove d'intesa sul piano Usa di sussidi verdi. Von der Leyen vola da ... EuNews