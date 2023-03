Programmi TV di stasera, sabato 11 marzo 2023. Mr Rain ospite della finale di ‘The Voice Kids’ (Di sabato 11 marzo 2023) The Voice Kids Rai1, ore 21.25: The Voice Kids – finale Talent. C’è grande attesa per la finale di “The Voice Kids”, la versione del talent show condotto da Antonella Clerici che premia le più belle voci del Paese tra i sette e i quattordici anni. Insieme ai “coach” – Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Clementino e i Ricchi e Poveri – Antonella Clerici accompagnerà i telespettatori attraverso la grande festa dedicata al talento delle giovani generazioni, alle loro storie e ai loro sogni. Superospite della serata Mr.Rain, terzo classificato all’ultimo Festival di Sanremo, che si esibirà in apertura del programma accompagnato dai dodici giovani concorrenti rimasti in gara. Per la finale, i “coach” avranno a disposizione una squadra ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 11 marzo 2023) TheKids Rai1, ore 21.25: TheKids –Talent. C’è grande attesa per ladi “TheKids”, la versione del talent show condotto da Antonella Clerici che premia le più belle voci del Paese tra i sette e i quattordici anni. Insieme ai “coach” – Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Clementino e i Ricchi e Poveri – Antonella Clerici accompagnerà i telespettatori attraverso la grande festa dedicata al talento delle giovani generazioni, alle loro storie e ai loro sogni. Superserata Mr., terzo classificato all’ultimo Festival di Sanremo, che si esibirà in apertura del programma accompagnato dai dodici giovani concorrenti rimasti in gara. Per la, i “coach” avranno a disposizione una squadra ...

