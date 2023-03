Processo Luca Attanasio, l’Italia chiede revoca pena di morte per gli indagati (Di sabato 11 marzo 2023) Sono giorni importanti nella Repubblica Democratica del Congo dove si sta svolgendo il Processo per l’omicidio dell’ambasciatore italiano nel Paese africano Luca Attanasio, a poco più di due anni dalla sua scomparsa. Nella capitale Kinshasa, sede del dibattito in tribunale, martedì scorso l’accusa aveva chiesto la pena capitale per i cinque congolesi alla sbarra e ... TAG24. Leggi su tag24 (Di sabato 11 marzo 2023) Sono giorni importanti nella Repubblica Democratica del Congo dove si sta svolgendo ilper l’omicidio dell’ambasciatore italiano nel Paese africano, a poco più di due anni dalla sua scomparsa. Nella capitale Kinshasa, sede del dibattito in tribunale, martedì scorso l’accusa aveva chiesto lacapitale per i cinque congolesi alla sbarra e ... TAG24.

