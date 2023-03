Processo Juve | bocciato il ricorso | la Figc consegna la “carta Covisoc”

(Di sabato 11 marzo 2023) Roma – Il Consiglio di Stato ha respinto ilpresentato ieri dallain cui si chiedeva di cancellare i due pronunciamenti del Tar del Lazio che obbligavano gli uffici federali are ai legali e ai consulenti degli ex dirigentintini Fabio Paratici e Federico Cherubini la cosidetta ‘’ del 14 aprile del 2021. Ricevuto il decreto la Federcalcio si è subito attivata con laper ladel documento nella giornata di oggi. Il giudice amministrativo ha fissato l’udienza collegiale il 23 marzo ma non ha concesso la sospensiva non ravvisando un danno definibile come catastrofico per la parte deducente. (fonte Adnkronos)

Inchiesta Juve, il Consiglio di Stato respinge il ricorso Figc sulla carta che può annullare il processo plusvalenze

