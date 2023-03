Procedura per la stesura del Piano Didattico Personalizzato e i casi di DSA nella scuola secondaria di II grado. Scarica allegato (Di sabato 11 marzo 2023) Le “Linee Guida: Premessa La legge 8 ottobre 2010, n. 170", riconoscono la dislessia, la disortografia, la disgrafia e la discalculia come Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA)” allegate al Decreto del 12 luglio 2011, assegnando al sistema nazionale di istruzione e agli atenei il compito di individuare le forme didattiche e le modalità di valutazione più adeguate affinché alunni e studenti con DSA possano raggiungere il buon risultato formativo. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 11 marzo 2023) Le “Linee Guida: Premessa La legge 8 ottobre 2010, n. 170", riconoscono la dislessia, la disortografia, la disgrafia e la discalculia come Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA)” allegate al Decreto del 12 luglio 2011, assegnando al sistema nazionale di istruzione e agli atenei il compito di individuare le forme didattiche e le modalità di valutazione più adeguate affinché alunni e studenti con DSA possano raggiungere il buon risultato formativo. L'articolo .

