Problemi per Eros Pagni, salta l'evento di 'Città Spettacolo Teatro' del 15 marzo

Tempo di lettura: < 1 minuto

L'Organizzazione di Città Spettacolo Teatro informa che, a causa di sopraggiunti motivi di salute dell'artista, la tournée di Eros Pagni in "Enrico IV" è stata interrotta. Pertanto, lo Spettacolo inizialmente previsto per il 15 marzo presso il Teatro Comunale "V. Emmanuele" di Benevento è stato annullato. In sostituzione dell'evento, la direzione è in fase di organizzazione per lla programmazione di un nuovo Spettacolo alla prima data utile, i cui dettagli saranno comunicati nei prossimi giorni.

Modalità convalida biglietti e/o rimborso: Per i possessori del biglietto per lo Spettacolo "Enrico IV" ci sarà la possibilità di richiedere la conversione con conferma posto per il nuovo evento in sostituzione dello spettacolo annullato.

