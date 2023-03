Probabili formazioni 26^ giornata Serie A: Pellegrini e Chiesa out (Di sabato 11 marzo 2023) Le novità su tutte le Probabili formazioni della 26^ giornata di campionato dopo la sconfitta dell’Inter sul campo dello Spezia Tutto pronto per l’inizio della 26^ giornata di Serie A. Occhio anche alla super sfida tra Napoli-Atalanta, con i padroni di casa chiamati al riscatto dopo il ko contro la Lazio. Juventus impegnata nella sfida Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 11 marzo 2023) Le novità su tutte ledella 26^di campionato dopo la sconfitta dell’Inter sul campo dello Spezia Tutto pronto per l’inizio della 26^diA. Occhio anche alla super sfida tra Napoli-Atalanta, con i padroni di casa chiamati al riscatto dopo il ko contro la Lazio. Juventus impegnata nella sfida Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le Notizie dellaA.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Fantacalcio : Napoli-Atalanta: le probabili formazioni per il Fantacalcio e dove vederla in tv - BolognaSpazio : RT @bologna_sport: Le probabili formazioni di #BolognaLazio: #Zirkzee prima punta, ancora in panchina #Arnautovic - CalcioPillole : #BolognaLazio, le probabili formazioni: assenti i due numeri 9 #SerieA #Probabiliformazioni #cip - bologna_sport : Le probabili formazioni di #BolognaLazio: #Zirkzee prima punta, ancora in panchina #Arnautovic - laziopress : Bologna-Lazio: le probabili formazioni -