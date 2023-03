Primavera, Napoli-Cagliari: gli azzurrini evitano la beffa, che emozioni nel recupero! (Di sabato 11 marzo 2023) Successo di misura ma fondamentale per il Napoli che batte 1-0 il Cagliari allo stadio di Cercola in uno scontro decisivo per la corsa salvezza. A decidere è un gol di Alastuey a inizio gara. Il primo tempo si apre con il Napoli che parte fortissimo e prima sfiora la rete con Gioielli di testa. Poco dopo è però Alastuey a trovare la via del gol: bello schema da calcio d’angolo che libera al tiro l’ex Barcellona che con il mancino non sbaglia. Il Cagliari ha un paio di occasioni potenzialmente pericolose, ma prima Barba e poi D’Avino chiudono lo specchio per il tiro dell’avversario, salvando la porta di Boffelli. Nella ripresa gli azzurrini si rendono ancora pericolosi con Gioielli, che ancora di testa sfiora la rete mandando alto. Poi sono i sardi a prendere il sopravvento in mezzo al campo, ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 11 marzo 2023) Successo di misura ma fondamentale per ilche batte 1-0 ilallo stadio di Cercola in uno scontro decisivo per la corsa salvezza. A decidere è un gol di Alastuey a inizio gara. Il primo tempo si apre con ilche parte fortissimo e prima sfiora la rete con Gioielli di testa. Poco dopo è però Alastuey a trovare la via del gol: bello schema da calcio d’angolo che libera al tiro l’ex Barcellona che con il mancino non sbaglia. Ilha un paio di occasioni potenzialmente pericolose, ma prima Barba e poi D’Avino chiudono lo specchio per il tiro dell’avversario, salvando la porta di Boffelli. Nella ripresa glisi rendono ancora pericolosi con Gioielli, che ancora di testa sfiora la rete mandando alto. Poi sono i sardi a prendere il sopravvento in mezzo al campo, ...

