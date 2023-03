Primavera Atalanta-Inter: così in campo (Di sabato 11 marzo 2023) Le formazioni ufficiali di Atalanta-Inter, gara della 23ª giornata del campionato Primavera 1 TIM 2022-2023 “Trofeo Giacinto Facchetti” in programma alle ore 13 al Centro Bortolotti di Zingonia (la partita sarà trasmessa da Sportitalia sul canale 60 e sull’App Sportitalia):Atalanta: Bertini, Bernasconi, Chiwisa, Muhameti, De Nipoti, Palestra, Guerini, Colombo, Vavassori, Regonesi, Falleni. A disposizione: Pardel, Illipronti, Saleh, Roaldsøy, Vlahovi?, Omar, Bordiga, Ghezzi, D. Stabile, Perez, Tavanti, Bevilacqua, Cellerino. Allenatore: Marco Fioretto.Inter: Botis, Fontanarosa, Stankovic, Iliev, Kamate, Esposito, Dervishi, Stante, Owosu, Pelamatti, Akinsanmiro. A disposizione: Bonardi, Tommasi, Matjaz, Martini, Grygar, G. Stabile, Di Maggio, Sarr, Curatolo, Biral, Nezirevic, Di Pentima, Pozzi. ... Leggi su seriea24 (Di sabato 11 marzo 2023) Le formazioni ufficiali di, gara della 23ª giornata del campionato1 TIM 2022-2023 “Trofeo Giacinto Facchetti” in programma alle ore 13 al Centro Bortolotti di Zingonia (la partita sarà trasmessa da Sportitalia sul canale 60 e sull’App Sportitalia):: Bertini, Bernasconi, Chiwisa, Muhameti, De Nipoti, Palestra, Guerini, Colombo, Vavassori, Regonesi, Falleni. A disposizione: Pardel, Illipronti, Saleh, Roaldsøy, Vlahovi?, Omar, Bordiga, Ghezzi, D. Stabile, Perez, Tavanti, Bevilacqua, Cellerino. Allenatore: Marco Fioretto.: Botis, Fontanarosa, Stankovic, Iliev, Kamate, Esposito, Dervishi, Stante, Owosu, Pelamatti, Akinsanmiro. A disposizione: Bonardi, Tommasi, Matjaz, Martini, Grygar, G. Stabile, Di Maggio, Sarr, Curatolo, Biral, Nezirevic, Di Pentima, Pozzi. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FcInterNewsit : LIVE PRIMAVERA - Atalanta-Inter 0-0, fischio d'inizio a Zingonia. Cambio dell'ultimo minuto: dentro Stabile per Sta… - Atalanta_BC : #AtalantaInter | KICK-OFF ?? È iniziato il match: DAI RAGAZZI! ?? We're underway in #Zingonia: LET'S GO GUYS! ?? Le… - Jones_FO : RT @FabioAlampi: #Primavera, round 23 #AtalantaInter starting XI: #Inter con Fontanarosa e Stante al centro della difesa, #Atalanta più esp… - likeposoup : RT @FabioAlampi: #Primavera, round 23 #AtalantaInter starting XI: #Inter con Fontanarosa e Stante al centro della difesa, #Atalanta più esp… - Inter_Scout : RT @FabioAlampi: #Primavera, round 23 #AtalantaInter starting XI: #Inter con Fontanarosa e Stante al centro della difesa, #Atalanta più esp… -