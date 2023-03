Prescrizioni genetiche in Campania | SMI | Non si può chiederli ai medici di famigli e pediatri

(Di sabato 11 marzo 2023)RegioneSMI: “Non si può chiedere, con decreto, aidia e ai, un compito degli specialisti!”in: in una dichiarazione inviata in redazione Luigi De Lucia, Segretario RegionaleSindacatoItaliani (SMI) interviene sulla vicenda. “In questi giorni è giunta aidina generale e aidi libera della nostra regione una comunicazione da parte del Presidente del Comitato Regioneper lana generale che ribadiva che ledei test genetici devono essere ...

Prescrizioni test genetici. Smi Campania: “Non si può dare ai medici ... Quotidiano Sanità

La Regione richiama con una nota i medici di famiglia, evidenziando che gli specialisti al momento non sono abilitati a prescrivere prestazioni di questo tipo. Ma lo Smi insiste: “Non possiamo del tut ..."In questi giorni è giunta ai medici di medicina generale e ai pediatri della Campania una comunicazione da parte del presidente del Comitato Regione Campania per la medicina generale che ribadisce ch ...