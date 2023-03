Prescrizione bollette 2023 | dopo quanto gli utenti possono non pagare?

Leggi su ilovetrading

(Di sabato 11 marzo 2023) Forse non tutti lo sanno ma anche lesono soggette a. Vediamo insiemepossiamo non pagarle. Non solo le grandi cause penali o civili ma anche le nostrevanno in. Ciò significa che,un certo periodo di tempo, non siamo più tenuti al pagamento. Vediamo insiemetempo deve passare prima che levadano in2 oppure 5 anni levanno in/ IlovetradingPassato un certo periodo di tempo levanno ine la fornitura perde il diritto di richiedere il pagamento. In pratica:che una bolletta è ...