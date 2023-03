PrEP | prevenzione dall’Hiv e rischi per le malattie sessualmente trasmissibili | l’infettivologa risponde a dubbi e domande

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 11 marzo 2023) Dal 2019 anche in Italia è disponibile la, un farmaco che previene il contagio dell’HIV. La fetta di popolazione che conosce questa profilassi, però, è ancora piuttosto limitata nel nostro Paese, e l’accesso alla terapia non è per tutti. La dottoressa Laura Corsico, Dirigente Medico del Centro IST (InfezioniTrasmesse) dell’Unità Complessainfettive della ASST Monza con sede a Muggiò, ha risposto allede ilfattoquotidiano.it. Che cos’è lasta per profilassi pre-esposizione e consiste nell’assumere un farmaco per impedire al virus dell’HIV, nel caso le persone si contagiassero durante i rapporti sessuali, di attecchire nell’organismo. Quanto è efficace? A seconda degli studi si parla di un’efficacia al 98-99%. Può essere assunta in due ...