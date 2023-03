Prendersi cura di una società che cambia, una rassegna per BgBs2023 (Di sabato 11 marzo 2023) Anche l’archivio storico e la biblioteca della Diocesi di Bergamo, insieme all’archivio storico, alla biblioteca e al museo della Diocesi di Brescia, escono congiuntamente con una serie di proposte in occasione della Capitale della Cultura 2023. Leggi su ecodibergamo (Di sabato 11 marzo 2023) Anche l’archivio storico e la biblioteca della Diocesi di Bergamo, insieme all’archivio storico, alla biblioteca e al museo della Diocesi di Brescia, escono congiuntamente con una serie di proposte in occasione della Capitale della Cultura 2023.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LoPsihologo : Prendersi cura di sé non è egoismo, è un dovere. - Filomen83869405 : RT @Dakota2713_: Perché lui non si stancherà mai di prendersi cura di lei #prelemi - I_mamess : Chi l'ha detto che l'amore romantico è destinato a tutti? Ci sono persone che semplicemente non sono fatte per aver… - FrAnC32c0 : RT @DelbonoDaniela: L’amore passa attraverso il prendersi cura dell’altro, attraverso l’attenzione ai dettagli che l’altro nemmeno ricorda… - thesnitchGF : Ivana domani torna a casa dalla sua famiglia a prendersi cura delle sue nipotine mentre il loro papà deve essere op… -