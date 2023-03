Premier: Liverpool cade a Bournemouth, vincono City e Tottenham (Di sabato 11 marzo 2023) Il Liverpool, dopo la valanga di reti al Manchester United, è crollato in modo inatteso sul campo del Bournemouth ultimo in classifica, che all'andata aveva battuto 9 - 0, frenando la sua rincorsa ai ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 11 marzo 2023) Il, dopo la valanga di reti al Manchester United, è crollato in modo inatteso sul campo delultimo in classifica, che all'andata aveva battuto 9 - 0, frenando la sua rincorsa ai ...

