Premier: Bournemouth-Liverpool 0-0 LIVE. Poi Chelsea e Tottenham, chiude il Manchester City (Di sabato 11 marzo 2023) Al via la 27ª giornata di Premier League e alle 13.30 tocca subito al LIVErpool, atteso mercoledì dalla sfida di Champions con il... Leggi su calciomercato (Di sabato 11 marzo 2023) Al via la 27ª giornata diLeague e alle 13.30 tocca subito al, atteso mercoledì dalla sfida di Champions con il...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infobetting : Bournemouth-Liverpool (sabato 11 marzo 2023 ore 13:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici… - sportface2016 : #PremierLeague | Le formazioni ufficiali di #Bournemouth-#Liverpool - ukcalcio : Bournemouth e Liverpool non si presenteranno ai microfoni della BBC. È certo ormai che anche le altre squadre della… - OLSCItaly : 'Il prossimo avversario del Liverpool è il Bournemouth: primo match del weekend di Premier League.' ?? @LoraPaolo… - infobetting : Bournemouth-Liverpool (sabato 11 marzo 2023 ore 13:30): formazioni, quote, pronostici -