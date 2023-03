Premi, via alla notte degli Oscar: per l’Italia ci sono Rohrwacher e Signoretti (Di sabato 11 marzo 2023) Si accendono i riflettori sugli Oscar 2023. L’evento al Dolby Theatre di Los Angeles sarà trasmesso in diretta, per l’Italia, nella notte tra il 12 e il 13 marzo dalle 23.15 su Sky Cinema Oscar (canale 303 di Sky e in streaming su NOW), su Sky Uno e in chiaro su TV8. Il nuovo Ceo dell’Academy Bill Kramer, quest’anno, dopo il clamoroso schiaffo dato da Will Smith a Chris Rock, ha deciso di affidare la conduzione a Jimmy Kimmel, attore, comico e presentatore, che ha già guidato le edizioni del 2017 e del 2018. Sul palco con lui si alterneranno diversi divi di Hollywood. Ai già annunciati Antonio Banderas, Hugh Grant, Salma Hayek, Nicole Kidman e Sigourney Weaver si sono aggiunti ieri altri volti noti del cinema come Halle Berry, Eva Longoria e John Travolta. L’Academy ha fatto sapere che i vincitori ... Leggi su ildenaro (Di sabato 11 marzo 2023) Si accendono i riflettori sugli2023. L’evento al Dolby Theatre di Los Angeles sarà trasmesso in diretta, per, nellatra il 12 e il 13 marzo dalle 23.15 su Sky Cinema(canale 303 di Sky e in streaming su NOW), su Sky Uno e in chiaro su TV8. Il nuovo Ceo dell’Academy Bill Kramer, quest’anno, dopo il clamoroso schiaffo dato da Will Smith a Chris Rock, ha deciso di affidare la conduzione a Jimmy Kimmel, attore, comico e presentatore, che ha già guidato le edizioni del 2017 e del 2018. Sul palco con lui si alterneranno diversi divi di Hollywood. Ai già annunciati Antonio Banderas, Hugh Grant, Salma Hayek, Nicole Kidman e Sigourney Weaver siaggiunti ieri altri volti noti del cinema come Halle Berry, Eva Longoria e John Travolta. L’Academy ha fatto sapere che i vincitori ...

