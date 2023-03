(Di sabato 11 marzo 2023)ha segnato contro lo Spezia nella sconfitta dell’Inter per 2-1. Prestazione non brillante del belga. Sul suosi è espresso il tecnico dei Blues,? Durante la conferenza stampa alla viglia di Leicester-Chelsea, Grahamha parlato anche deldi. Le sue parole: «Beh, non c’è niente a cui pensare in questo momento. Lui èe sta. Penso che queste discussioni e conversazioni siano giuste farle solamente alla fine della stagione». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2021 - Tutti i diritti ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Potter: «Lukaku è all'Inter, sta giocando. Futuro? Ne riparleremo!» - - FcInterNewsit : Chelsea, Potter: 'Lukaku? A fine stagione si discuterà, ora sta giocando per l'Inter' -

..., Aubameyang, Sterling " e alla fine in quello slot ci gioca sempre lui. Forse tutto questo ... il suo score complessivo da quando è arrivato a Londra è di 30 gol in 125 partite,lo ......diverso dall'attaccante che cercava il tecnico tedesco - ha sottolineato l'ex fuoriclasse francese a 'CBS Sports' - Si adatterà al Chelsea e al gioco di, cosa vorrà fare Non credo che...Una situazione che ha portato il tecnico Grahamad avere a disposizione una squadra di oltre ... Ci sarà poi da gestire la "grana" Romelue capire se la sua avventura all'Inter potrà ...

Chelsea, Potter: "Lukaku A fine stagione se ne discuterà, ora sta giocando per l'Inter" Fcinternews.it

According to Italian media outlet La Gazzetta dello Sport, Lukaku is unlikely to be included in Chelsea's squad when he heads back to the capital from Inter in the summer. The report suggests the ...Graham Potter has described Mason Mount ’s Chelsea contract talks as “complicated” and urged him to make the “best decision for him and his family”. The midfielder is currently sidelined with an ...