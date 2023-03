Portanova: "Sono innocente, porterò le prove e vorrei giocare" (Di sabato 11 marzo 2023) "Continuo a chiedermi perché mi stia succedendo tutto questo, soffro per quello che sento e per quello che leggo, per me e per i miei amici, fino a qualche settimana fa il mio unico sfogo era giocare ... Leggi su sport.virgilio (Di sabato 11 marzo 2023) "Continuo a chiedermi perché mi stia succedendo tutto questo, soffro per quello che sento e per quello che leggo, per me e per i miei amici, fino a qualche settimana fa il mio unico sfogo era...

Portanova: "Sono innocente, porterò le prove e vorrei giocare" Parla lui, Manolo Portanova. L'ex attaccante della Juventus oggi in forza al Genoa interrompe il silenzio e dice la ... A lui fa eco il padre Daniele: "Sono cresciuto con dei valori e quei valori li ho ... Portanova: 'Rompo il silenzio perché soffro' ... l'avvocato difensore di Portanova, secondo il quale "la ragazza ha modificato la sua versione rispetto ai primi messaggi mandati ai conoscenti". "Nell'ambito di un processo sono prontissimo a ... Portanova: "Non sono uno stupratore, lo proverò. Ho sempre creduto nella giustizia" ...doveroso dire la mia verità che non è basata su ipotesi ma su prove che sono schiaccianti ma che non sono state viste. Oggi ho voluto far vedere a tutti quanti su un proiettore che Manolo Portanova ...