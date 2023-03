Porsche - Le belle divise da corsa di Zuffenhausen - FOTO GALLERY

(Di sabato 11 marzo 2023) Com'è noto, la storia dellaè legata a doppio filo al mondo del motorsport: imprese leggendarie alla 24 Ore di Le Mans, alla Parigi-Dakar, o nelle più importanti competizioni su strada o in salita hanno contribuito, e non poco, all'attuale appeal di questo marchio, anche attraverso gli inconfondibili colori da gara. Alcune livree impiegate, infatti, hanno reso le vetture racing didelle vere e proprie icone,da guardare e da ricordare. Tanto che la recente ed esclusiva 911 Dakar, di cui vi raccontiamo le nostre impressioni di guida su Quattroruote di marzo, può essere ordinata anche con gli storici colori da rally. Alcuni di essi, come vedrete, sono presenti nella nostra galleria d'immagini, dove abbiamo raccolto tra le più iconichedadelle auto di ...

Ecco una carrellata di vetture della Casa tedesca con le più famose livree dedicate al motorsport. Alcune delle quali legate a imprese davvero leggendarie ...