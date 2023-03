(Di sabato 11 marzo 2023) Una mamma che chiede soltanto che il diritto alla scuola del suoconvenga rispettato e garantito. Ma dopo aver ricevuto numerosi ‘no’ ed essere stata rimpallata (come spesso avviene) da una parte all’altra ha deciso di sfogarsi sui social (qui il suo post) raccontando la sua storia. Noi l’abbiamo contattata per cercare di saperne di più.per il bambino conCi spiega la mamma Erika: “Mio figlio ha iniziato l’anno scolastico a settembre in una scuola dell’infanzia statale di. Ma dopo aver avuto dei problemi con l’insegnante di sostegno abbiamo deciso di ritirarlo a febbraio avendo notato dei preoccupanti cambiamenti comportamentali“. Il suo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Pomezia, ‘nessuna scuola’ per il bimbo con disabilità gravissima, il caso: “Questa è la città dell’esclusione” -

