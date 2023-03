Polveriera Moldavia | così rischiamo di esportare la guerra fuori dall’Ucraina di G Gramaglia

(Di sabato 11 marzo 2023) Se non ci fosse il precedente dell’Ucraina, mi verrebbe di fare spallucce di fronte all’intreccio difficilmente districabile di allarmi e di provocazioni che, a ondate ricorrenti, nell’ultimo anno, hanno al centro la. Ma, da quando la Russia ha invaso l’Ucraina – cosa che a me pareva inverosimile, ancora alla vigilia dell’aggressione – nessuna ipotesi, anche la più improbabile, può più essere presa alla leggera. Tanto più che nessuno mostra moderazione, nel contesto attuale: né Mosca, né Kiev e neppure Chisinau, dove c’è almeno l’attenuante della paura. Paradossalmente, la situazione è più tranquilla a Tiraspol, capitale dell’unità territoriale autonoma della Transnistria, una sorta d’autoproclamata repubblica secessionista filo-russa, striscia di terra lunga e stretta da nord a sud, tutta dentro la, ai confini con l’Ucraina, grande ...

Aria di guerra in Moldavia: la grande polveriera presidiata dai russi

