Vai agli ultimi Twett sull'argomento... bottone913 : @FBiasin Noi non abbiamo uno ...dico uno..che riesca a saltare l'uomo...tutta colpa di chi ha costruito e gestisce… - tuttonapoli : La gioia di Politano: “Abbiamo ripreso la nostra corsa. Più determinati di prima!” - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: GIOIA - Napoli, Politano: 'Abbiamo ripreso la nostra corsa, più determinati di prima!' - GuyJoos2 : RT @napolimagazine: GIOIA - Napoli, Politano: 'Abbiamo ripreso la nostra corsa, più determinati di prima!' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: GIOIA - Napoli, Politano: 'Abbiamo ripreso la nostra corsa, più determinati di prima!' -

creato di più, mae Kvara non sono riusciti a sbloccarla. Speriamo di riuscirci subito nel secondo", twitta un tifoso. Un altro propone invece questa analisi: "Primo tempo ...... "Non dobbiamo avere nessuna reazione perché contro la Lazio nonsbagliato nulla dal punto ... Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Ndombele, Lobotka, Zielinzski;, Osimhen, ...Olivera edentro, dubbio Elmas Dalle dichiarazioni della vigilia di Spalletti si capisce ... " È evidente che non logià vinto. Sarà possibile pensarlo quando nessuna squadra in ...

La gioia di Politano: “Abbiamo ripreso la nostra corsa. Più determinati di prima!” Tutto Napoli

Matteo Politano, esterno del Napoli tornato titolare questa sera, dopo il successo ottenuto contro l’Atalanta ha commentato così la partita: “Abbiamo ripreso la nostra corsa. Più determinati di prima!"Abbiamo ripreso la nostra corsa, più determinati di prima!", scrive l'attaccante del Napoli Matteo Politano su Instagram, dopo la vittoria contro l'Atalanta. Di seguito il post condiviso.