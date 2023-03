(Di sabato 11 marzo 2023) Ancoralo sloveno della Uae Emirates anche sul secondo arrivo in salita della, il Col de la Couillole, 1676 metri, nell'entroterra della Costa Azzurra. Eppure ...

Ancoralo sloveno della Uae Emirates anche sul secondo arrivo in salita della Parigi - Nizza, il Col de la Couillole, 1676 metri, nell'entroterra della Costa Azzurra. Eppure stavolta ...Sugli strappi della Ruta del Solè praticamente. Ad Alcalà ci ha provato Mas, fino alla fine, ma sul pavé finalesembrava procedere su un tappeto, e lo spagnolo ha invece ...Il nostro team designato per la Granda Boucle è molto forte e l'obiettivo sarà quello di provare a contrastareche sembra praticamenteanche in questi giorni ha fatto vedere che è ...

Pogacar imbattibile alla Parigi-Nizza: Vingegaard si inchina La Gazzetta dello Sport

Lo sloveno conquista l’arrivo in salita sul Col de la Couillole con 2” su Gaudu e 6” sul danese re del Tour 2022 ed è sempre più leader. Per lui, 7 successi in 12 giorni di gara. Domenica conclusione ...