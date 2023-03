Poche speranze per il Samsung Galaxy S23 FE e non solo (Di sabato 11 marzo 2023) Ci sono sempre meno voci relative al futuro lancio del Samsung Galaxy S23 e la cosa non può che non essere interpretata negativamente per l’uscita della Fan Edition dell’attuale top di gamma. Il futuro del dispositivo è decisamente incerto, giunti a marzo 2023. Una fonte autorevole come Roland Quandt poi afferma che, per l’anno corrente, non ci sarà alcun dispositivo con questa nomenclatura e le parole dell’esperto (spesso protagonista di anticipazioni veritiere) non possono di certo essere sottovalutate. Il lancio di un eventuale Samsung Galaxy S23 FE sarebbe stato previsto non prima della seconda metà dell’anno e dunque dopo giugno. Eppure, risulta alquanto strano che non siano venuti a galla rumor specifici sulle sue componenti hardware e sul suo design, magari anche dettagli specifici sul via alla produzione del ... Leggi su optimagazine (Di sabato 11 marzo 2023) Ci sono sempre meno voci relative al futuro lancio delS23 e la cosa non può che non essere interpretata negativamente per l’uscita della Fan Edition dell’attuale top di gamma. Il futuro del dispositivo è decisamente incerto, giunti a marzo 2023. Una fonte autorevole come Roland Quandt poi afferma che, per l’anno corrente, non ci sarà alcun dispositivo con questa nomenclatura e le parole dell’esperto (spesso protagonista di anticipazioni veritiere) non possono di certo essere sottovalutate. Il lancio di un eventualeS23 FE sarebbe stato previsto non prima della seconda metà dell’anno e dunque dopo giugno. Eppure, risulta alquanto strano che non siano venuti a galla rumor specifici sulle sue componenti hardware e sul suo design, magari anche dettagli specifici sul via alla produzione del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Panteraback01 : @Italiantifa Non con questo governo purtroppo. Ho poche speranze per questo, l'Italia è un paese rovinato dai fasci… - Forrest_Gump_SS : @matteosalvinimi e infatti il pubblico ha fallito su tutta la linea.. vedremo ma ho poche speranze - oggiscrivo : @giannicuperlo Più che fare teatrini sarebbe opportuno risolvere i problemi. Con il laccio UE al collo abbiamo poche speranze - ego_sono : @livic751 Ho lo stesso poche speranze quella è un saETTA ?????? - Gina35415084 : RT @Maleccc_: Ma per l’intervista di verissimo posso un po’ sperarci? O Emily anche in questo caso? ?? Essendo la compagna di pier Silvio h… -