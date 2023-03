Pnrr, Mef e Bei lanciano un fondo tematico per il turismo da 500 mln di euro (Di sabato 11 marzo 2023) (Adnkronos) – A seguito della firma di un accordo di finanziamento con il Ministero dell’Economia e delle Finanze (Mef) per la creazione di un fondo di Fondi nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) a sostegno del turismo sostenibile e della rigenerazione urbana, la Banca europea per gli investimenti (Bei) e il ministero del turismo lanciano il fondo tematico per il turismo da 500 milioni di euro. La Bei convoglierà questi fondi alle imprese attraverso gli intermediari finanziari Equiter, in collaborazione con il Gruppo Intesa Sanpaolo, e Banca Finint, in collaborazione con Finint Investments Sgr e con Sinloc Spa, cui si aggiungerà un terzo intermediario finanziario in una fase successiva, ... Leggi su italiasera (Di sabato 11 marzo 2023) (Adnkronos) – A seguito della firma di un accordo di finanziamento con il Ministero dell’Economia e delle Finanze (Mef) per la creazione di undi Fondi nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza () a sostegno delsostenibile e della rigenerazione urbana, la Bancapea per gli investimenti (Bei) e il ministero delilper ilda 500 milioni di. La Bei convoglierà questi fondi alle imprese attraverso gli intermediari finanziari Equiter, in collaborazione con il Gruppo Intesa Sanpaolo, e Banca Finint, in collaborazione con Finint Investments Sgr e con Sinloc Spa, cui si aggiungerà un terzo intermediario finanziario in una fase successiva, ...

