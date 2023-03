Plusvalenze Juve, la Figc fa ricorso al Consiglio di Stato: attesa la risposta (Di sabato 11 marzo 2023) Prosegue la battaglia legale nel processo sportivo per le Plusvalenze fittizie della Juventus, penalizzata con 15 punti in classifica. Ieri... Leggi su calciomercato (Di sabato 11 marzo 2023) Prosegue la battaglia legale nel processo sportivo per lefittizie dellantus, penalizzata con 15 punti in classifica. Ieri...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttosport : ?? Giustizia sportiva, senza trasparenza non c'è credibilità Il commento del Direttore ?? #plusvalenze #Juventus… - tuttosport : ?? Plusvalenze #Juve: si avvicina il giorno decisivo ?? Gli scenari - tuttosport : ?? #plusvalenze #Juventus La mossa di #FIGC e #Covisoc per difendere il sistema ?? #Juve #SerieA #Tuttosport - LorenzoPuliga : RT @tuttosport: ?? #plusvalenze #Juventus La mossa di #FIGC e #Covisoc per difendere il sistema ?? #Juve #SerieA #Tuttosport https://t.co… - BorsariLorena : RT @JuventusUn: Caso #Plusvalenze, altra svolta UFFICIALE: il #TAR dà ragione ancora alla #Juventus! IL MOTIVO ? -

Inchiesta Plusvalenze, la sentenza del Tar che dà ragione alla Juventus (e potrebbe portare all'annullamento della ... Open Duello a carte bollate sul caso Juve: la FIGC ricorre contro il Tar Duello a carte bollate sul caso Juve: la FIGC ricorre contro il Tar e la linea Cherubini-Paratici trova un altro ostacolo giuridico ... Caso Juve, Vaciago: «La FIGC sta difendendo questa carta come fosse il Piave. Perché» Una carta che i legali della Juventus ritengono importante per il ricorso nel caso plusvalenze. Quanto si legge: Ora siamo tutti spasmodicamente curiosi di conoscere il contenuto di quel carteggio ... Duello a carte bollate sul caso Juve: la FIGC ricorre contro il Tar e la linea Cherubini-Paratici trova un altro ostacolo giuridico ...Una carta che i legali della Juventus ritengono importante per il ricorso nel caso plusvalenze. Quanto si legge: Ora siamo tutti spasmodicamente curiosi di conoscere il contenuto di quel carteggio ...