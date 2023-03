Plusvalenze Juve | ecco la carta Covisoc | cosa c' è scritto nelle pagine consegnate dalla Figc

(Di sabato 11 marzo 2023) Ricorsi e controricorsi per una nota in cui lantus non viene neanche citata . L'ormai famosa, richiesta dai legali della difesa bianconera e per la quale laaveva fatto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttosport : ?? Giustizia sportiva, senza trasparenza non c'è credibilità Il commento del Direttore ?? #plusvalenze #Juventus… - tuttosport : ULTIM'ORA Consiglio di Stato e ricorso FIGC, la decisione: niente sospensiva! ?? #Juventus #FIGC #Juve… - Gazzetta_it : Ecco la 'carta Covisoc': sei pagine in cui la #Juve non è mai nominata - napolista : Nella “carta segreta” della #Covisoc di parla di plusvalenze, ma la #Juve non è mai nominata Quello che, secondo la… - mauroleoni30 : RT @willy_signori: Tanto per chiarire: alla gazzetta la carta ce l’avevano già (chissà da quanto), ma col cazzo che l’hanno pubblicata prim… -

Ricorsi e controricorsi per una nota in cui la Juventus non viene neanche citata . L'ormai famosa carta Covisoc , richiesta dai legali della difesa bianconera e per la quale la Figc aveva fatto ...In quella sede verrà esaminato il ricorso presentato dalla Federcalcio avverso la sentenza del Tar del Lazio, che permetterebbe agli ex dirigenti delladi consultare la 'carta Covisoc'. ...Nella nota 10940 che sarà ora consegnata ai legali dellala Covisoc chiese alla Procura Federale alcune interpretazioni relative al casoricevendo la risposta da parte della Procura ...

Inchiesta Plusvalenze, la sentenza del Tar che dà ragione alla Juventus (e potrebbe portare all'annullamento della ... Open

Edizione digitale · Juventus, tutto quello che non sapete su Pogba · Juve, i risultati degli esami di Chiesa, Di Maria e Alex Sandro · Prima pagina di oggi ...Ricorsi e controricorsi per una nota in cui la Juventus non viene neanche citata. L'ormai famosa carta Covisoc, richiesta dai legali della difesa bianconera e per la quale la Figc aveva fatto ricorso ...