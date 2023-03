Plusvalenze Juve: Carta Covisoc, Consiglio di stato nega la sospensiva (Di sabato 11 marzo 2023) Il Consiglio di stato ha negato la sospensiva richiesta dalla Federcalcio per la ‘Carta Covisoc’, Camera di Consiglio il 23 marzo. Il caso Plusvalenze della Juventus, che ha tenuto banco per mesi sui media sportivi, si è arricchito di un nuovo capitolo. Dopo la sentenza del TAR del Lazio che ha concesso agli ex dirigenti bianconeri di consultare la “Carta Covisoc”, la Federcalcio ha fatto ricorso al Consiglio di stato per impedire la consegna del documento. Tuttavia, la quinta sezione del Consiglio di stato ha respinto la richiesta di sospensiva presentata dalla FIGC e ha fissato la data della Camera di ... Leggi su napolipiu (Di sabato 11 marzo 2023) Ildihato larichiesta dalla Federcalcio per la ‘’, Camera diil 23 marzo. Il casodellantus, che ha tenuto banco per mesi sui media sportivi, si è arricchito di un nuovo capitolo. Dopo la sentenza del TAR del Lazio che ha concesso agli ex dirigenti bianconeri di consultare la “”, la Federcalcio ha fatto ricorso aldiper impedire la consegna del documento. Tuttavia, la quinta sezione deldiha respinto la richiesta dipresentata dalla FIGC e ha fissato la data della Camera di ...

