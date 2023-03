Piombino: manifestazione no gas. Meloni e Giani disegnati con la svastica (Di sabato 11 marzo 2023) Si svolgerà questo pomeriggio, 11 marzo 2023, La manifestazione in programma questo pomeriggio a Piombino organizzata dai comitati che si oppongono alla nave rigassificatrice, è stata preceduta la notte scorsa dalla proiezione sulle facciate del palazzo comunale e della fortezza del Rivellino di immagini della premier Giorgia Meloni e del presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, accompagnate da svastiche L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 11 marzo 2023) Si svolgerà questo pomeriggio, 11 marzo 2023, Lain programma questo pomeriggio aorganizzata dai comitati che si oppongono alla nave rigassificatrice, è stata preceduta la notte scorsa dalla proiezione sulle facciate del palazzo comunale e della fortezza del Rivellino di immagini della premier Giorgiae del presidente della Regione Toscana, Eugenio, accompagnate da svastiche L'articolo proviene da Firenze Post.

