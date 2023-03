Piombino, in migliaia al corteo contro il rigassificatore. La piazza incalza Schlein: «Da che parte sta?» (Di sabato 11 marzo 2023) migliaia di persone sono scese in strada a Piombino (Livorno) per prendere parte alla manifestazione contro il rigassificatore, organizzato dalla Rete No Rigass No Gnl e dagli ideatori della campagna “Per il Clima, fuori dal fossile”. Il lungo corteo è arrivato in piazza Bovio, gremita di persone, salutato da un lungo applauso; poi un minuto di silenzio per le vittime di Cutro. Presente anche il sindaco Francesco Ferrari (FdI), che – durante il suo intervento – ha ricevuto una contestazione da parte di alcuni gruppi di manifestanti della sinistra mentre parlava dal palco. «Oggi per la prima volta questa è una piazza ideologica, sono stato il primo a ... Leggi su open.online (Di sabato 11 marzo 2023)di persone sono scese in strada a(Livorno) per prenderealla manifezioneil, organizzato dalla Rete No Rigass No Gnl e dagli ideatori della campagna “Per il Clima, fuori dal fossile”. Il lungoè arrivato inBovio, gremita di persone, salutato da un lungo applauso; poi un minuto di silenzio per le vittime di Cutro. Presente anche il sindaco Francesco Ferrari (FdI), che – durante il suo intervento – ha ricevuto una contezione dadi alcuni gruppi di manifenti della sinistra mentre parlava dal palco. «Oggi per la prima volta queè unaideologica, sonoto il primo a ...

