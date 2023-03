Piombino, città blindata in vista del corteo contro il rigassificatore. Gli organizzatori prendono le distanze dall’adesione dei No Vax (Di sabato 11 marzo 2023) Posti di blocco, controlli di sicurezza e dispiegamento di forze dell’ordine in tutta la città. A Piombino sono stati innalzati i livelli di sicurezza per la manifestazione contro il rigassificatore che si svolgerà nel pomeriggio. Il corteo, intitolato «Per la giustizia climatica, liberiamoci dal fossile e dalle opere inutili», partirà alle 14 dal Largo caduti sul lavoro e sfilerà fino a piazza Bovio. La manifestazione è promossa dalle organizzazioni Per il clima, Fuori dal fossile e Rete no rigass no gnl. Le forze dell’ordine, però, si aspettano l’arrivo di decine di altri comitati e associazioni da tutta Italia. In particolare, da Ravenna, Taranto, Sulmona e Agrigento: tutte città interessate da nuovi progetti legati all’industria dei combustibili fossili. Non ci ... Leggi su open.online (Di sabato 11 marzo 2023) Posti di blocco,lli di sicurezza e dispiegamento di forze dell’ordine in tutta la. Asono stati innalzati i livelli di sicurezza per la manifestazioneilche si svolgerà nel pomeriggio. Il, intitolato «Per la giustizia climatica, liberiamoci dal fossile e dalle opere inutili», partirà alle 14 dal Largo caduti sul lavoro e sfilerà fino a piazza Bovio. La manifestazione è promossa dalle organizzazioni Per il clima, Fuori dal fossile e Rete no rigass no gnl. Le forze dell’ordine, però, si aspettano l’arrivo di decine di altri comitati e associazioni da tutta Italia. In particolare, da Ravenna, Taranto, Sulmona e Agrigento: tutteinteressate da nuovi progetti legati all’industria dei combustibili fossili. Non ci ...

