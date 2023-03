Pietro Sighel incanta ai Mondiali di short track: oro nei 500 metri e argento nei 1.500 - Sport - Altri Sport (Di sabato 11 marzo 2023) Grazie al 23enne delle Fiamme Gialle il settore maschile torna a gioire per un titolo mondiale dopo 24 ... Leggi su quotidiano (Di sabato 11 marzo 2023) Grazie al 23enne delle Fiamme Gialle il settore maschile torna a gioire per un titolo mondiale dopo 24 ...

