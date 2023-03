Pier Paolo Peroni | marito di Syria | età | lavoro | figli | biografia e vita privata

Leggi su anticipazionitv

(Di sabato 11 marzo 2023)è nato nel 1959 ed è ildella cantante. La stessa ha vinto nel 1995 Sanremo Giovani e poi due anni dopo arrivò al terzo posto nella classifica dei Big. Piano piano il successo della donna si ampliò sempre di più, diventando effettivamente sempre più nota. Ecco che praticamente ad oggi in tanti la seguono ancora e ricordano anche del suo ultimo album, quello del 2017. Oggi la cantante sembra che si sia presa una sorta di pausa, ma in ogni caso il pubblico la ammira sempre non solo come cantante, ma anche come attrice. Che cosa si sa sulprima di tutto è un noto produttore discografico e ...