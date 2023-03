Picchiato a sangue nel rione anarchico: Varoufakis finisce in ospedale (Di sabato 11 marzo 2023) La violenza è l'antitesi della politica. Del dialogo, del confronto, magari anche aspro. Della dialettica tra destra e sinistra. L'ennesima dimostrazione che questo elementare, basico concetto non riesce a penetrare alcune membrane cerebrali giunge dalla culla della democrazia. L'ex ministro delle finanze greco Yanis Varoufakis, come riporta questa mattina l'agenzia di stampa AdnKronos, è stato aggredito e ferito ad Atene da un gruppo di persone con il volto coperto. L'aggressione è avvenuta ieri sera nella capitale greca: il politico di opposizione è stato avvistato da un gruppo di circa venti persone mentre stava entrando in un ristorante, secondo quanto riportato oggi da diversi media greci. Lo stavano attendendo un gruppo di sostenitori del suo partito, Mera25. Il quartiere di Exarchia, il rione nel quale si trova il locale, è una delle basi ... Leggi su iltempo (Di sabato 11 marzo 2023) La violenza è l'antitesi della politica. Del dialogo, del confronto, magari anche aspro. Della dialettica tra destra e sinistra. L'ennesima dimostrazione che questo elementare, basico concetto non riesce a penetrare alcune membrane cerebrali giunge dalla culla della democrazia. L'ex ministro delle finanze greco Yanis, come riporta questa mattina l'agenzia di stampa AdnKronos, è stato aggredito e ferito ad Atene da un gruppo di persone con il volto coperto. L'aggressione è avvenuta ieri sera nella capitale greca: il politico di opposizione è stato avvistato da un gruppo di circa venti persone mentre stava entrando in un ristorante, secondo quanto riportato oggi da diversi media greci. Lo stavano attendendo un gruppo di sostenitori del suo partito, Mera25. Il quartiere di Exarchia, ilnel quale si trova il locale, è una delle basi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tempoweb : Picchiato a sangue nel rione anarchico #Varoufakis finisce in ospedale #11marzo - nicodirenzo1 : RT @sestonovanta: Anche il governo italiano lo ha fatto e non solo, ha anche picchiato a sangue degli studenti adolescenti. Fai pena, since… - murphi57 : @mariamarilucen È una femminista, democratica, sicuramente antifascista: infatti non controbatte (con le sue penose… - sestonovanta : Anche il governo italiano lo ha fatto e non solo, ha anche picchiato a sangue degli studenti adolescenti. Fai pena,… - Ernesto76896081 : RT @FrancoScarsell2: Minacciato,accerchiato e pestato a sangue da un branco di sei-sette ragazzi,tutti tra i 15 e i 18anni.E' accaduto sull… -