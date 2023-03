Piantedosi e Salvini, due ministri anti-costituzionali (Di sabato 11 marzo 2023) Il decreto legge n. 1 del 2023, subito indicato come il “codice di condotta delle Ong”, non è affatto chiaro nelle sue disposizioni e fa pensare a quei contratti cosiddetti in fraudem legis, i quali, sotto mentite spoglie, mirano a perseguire un fine diverso da quello apparente. In sostanza questo decreto legge, pone le seguenti condizioni per le navi che devono effettuare il soccorso in mare: a) la nave deve essere in possesso delle autorizzazioni rilasciate dallo Stato di bandiera e dei requisiti di idoneità tecnico-nautica alla sicurezza della navigazione; b) le persone soccorse devono essere tempestivamente informate della possibilità di chiedere la protezione internazionale e devono subito dare i loro dati identificativi; c) il porto di sbarco assegnato dalle autorità deve essere raggiunto senza ritardo; d) devono essere fornite immediatamente alle autorità marittime o di polizia ... Leggi su tpi (Di sabato 11 marzo 2023) Il decreto legge n. 1 del 2023, subito indicato come il “codice di condotta delle Ong”, non è affatto chiaro nelle sue disposizioni e fa pensare a quei contratti cosiddetti in fraudem legis, i quali, sotto mentite spoglie, mirano a perseguire un fine diverso da quello apparente. In sostanza questo decreto legge, pone le seguenti condizioni per le navi che devono effettuare il soccorso in mare: a) la nave deve essere in possesso delle autorizzazioni rilasciate dallo Stato di bandiera e dei requisiti di idoneità tecnico-nautica alla sicurezza della navigazione; b) le persone soccorse devono essere tempestivamente informate della possibilità di chiedere la protezione internazionale e devono subito dare i loro dati identificativi; c) il porto di sbarco assegnato dalle autorità deve essere raggiunto senza ritardo; d) devono essere fornite immediatamente alle autorità marittime o di polizia ...

