Peseiro | ct Nigeria | “Vuole diventare il migliore al mondo Ho parlato con Spalletti e Giuntoli”

Leggi su napolipiu

(Di sabato 11 marzo 2023) Josècommissario tecnico dellahadi Victor Osimhen, attaccante del Napoli e della Nazionale. Osimhen sta avendo un rendimento incredibile con il Napoli in questa stagione, in cui è esploso tutto il suo talento anche grazie alla cura dei dettagli di Luciano. L’allenatore è stato determinante nella crescita del giocatore, come ha dichiarato lo stesso attaccante in una recente intervista.parla di Osimhen Ecco l’intervista rilasciata dal ct della, Josèa Gazzetta dello Sport: “«Osimhen sta rendendo straordinarie le cose più semplici. Gli ho appena, maci messaggiamo di continuo. Mi scrive dopo ogni allenamento. Vive con l’idea diil ...