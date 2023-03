Peschereccio con 500 migranti in porto a Crotone: soccorso dalla guardia costiera prima che affondasse (Di sabato 11 marzo 2023) E’ attraccata al porto di Crotone poco dopo le 00:30 un’imbarcazione che trasportava circa 500 migranti soccorsi al largo della costa calabrese dalla guardia costiera. Si tratta di un Peschereccio in pessime condizioni, che stava navigando in un mare forza 6. La barca è arrivata scordata da tre motovedette della Capitaneria di porto di Crotone e protetta da un rimorchiatore. Le operazioni di sbarco sono iniziate poco prima dell’una. I migranti sono stati condotti al centro di accoglienza di Isola di Capo Rizzuto. Tutti in salvo i passeggeri Sono tutti in salvo i 500 migranti che si trovavano a bordo di un Peschereccio di 20 metri giunto alle 00.30 nel ... Leggi su ildenaro (Di sabato 11 marzo 2023) E’ attraccata aldipoco dopo le 00:30 un’imbarcazione che trasportava circa 500soccorsi al largo della costa calabrese. Si tratta di unin pessime condizioni, che stava navigando in un mare forza 6. La barca è arrivata scordata da tre motovedette della Capitaneria didie protetta da un rimorchiatore. Le operazioni di sbarco sono iniziate pocodell’una. Isono stati condotti al centro di accoglienza di Isola di Capo Rizzuto. Tutti in salvo i passeggeri Sono tutti in salvo i 500che si trovavano a bordo di undi 20 metri giunto alle 00.30 nel ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Si è rischiata ancora una volta la tragedia al largo delle coste di Lampedusa: un barchino con 42 migranti, fra cui… - repubblica : Frontex lancia un nuovo allarme: peschereccio in difficoltà con 500 persone. Imbarca acqua, chiesto intervento dell… - localteamtv : Migranti, peschereccio con a bordo 500 migranti entra in porto a Crotone scortato dalla Guardia Costiera #migranti… - ChiefDaira : RT @localteamtv: Migranti, peschereccio con a bordo 500 migranti entra in porto a Crotone scortato dalla Guardia Costiera #migranti #Croton… - liviofiorillo : RT @Agenzia_Ansa: Arrivata nel porto di Crotone un'imbarcazione con 500 migranti a bordo. Si tratta di un peschereccio in pessime condizion… -