Per la pace in Ucraina, l’attuale Assemblea Generale Onu diventi un vero Parlamento (Di sabato 11 marzo 2023) di Dante Nicola Faraoni Il 23 febbraio l’Assemblea Generale dell’Onu ha votato l’ennesima risoluzione che condanna l’aggressione della Russia all’Ucraina. L’Onu è certamente un organismo planetario, ma non ha poteri. L’Assemblea Generale dell’Onu è dotata solo di potere indicativo e opera attraverso delle risoluzioni che hanno valore prevalentemente morale, ma non attuativo. Ci sarebbe il Consiglio di Sicurezza, ma con il diritto di veto è quasi impossibile ottenere l’unanimità. Questo è il grande dilemma dell’apertura di veri trattati di pace per l’Ucraina. Con la globalizzazione gli interscambi commerciali, culturali e sociali si sono velocizzati, ma anche le controversie e le rivendicazioni del rispetto dei diritti sono aumentate sfociando in conflitti e guerre. Per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 11 marzo 2023) di Dante Nicola Faraoni Il 23 febbraio l’dell’Onu ha votato l’ennesima risoluzione che condanna l’aggressione della Russia all’. L’Onu è certamente un organismo planetario, ma non ha poteri. L’dell’Onu è dotata solo di potere indicativo e opera attraverso delle risoluzioni che hanno valore prevalentemente morale, ma non attuativo. Ci sarebbe il Consiglio di Sicurezza, ma con il diritto di veto è quasi impossibile ottenere l’unanimità. Questo è il grande dilemma dell’apertura di veri trattati diper l’. Con la globalizzazione gli interscambi commerciali, culturali e sociali si sono velocizzati, ma anche le controversie e le rivendicazioni del rispetto dei diritti sono aumentate sfociando in conflitti e guerre. Per ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... welikeduel : 'Insieme per la pace' non si può esporre #propagandacutro #propagandalive - welikeduel : 'Identifichiamo la signora.' Consiglio dei Ministri a Cutro, vietato esporre il cartello 'insieme per la pace'… - La7tv : #propagandalive 'Identifichiamo la signora' Consiglio dei Ministri a Cutro, la donna espone un cartello 'Insieme p… - 1970Germano : RT @Marco_europa: Si conclude a #Baghdad nel patriarcato Caldeo l’incontro cattolici e sciiti davanti al futuro ricordando la visita di @Po… - francescocolucc : RT @oss_romano: #11marzo 'La “pace” che Dio stabilisce' con gli uomini 'genera realtà nuove, creando ponti': #PapaFrancesco alla Commissio… -