Per combattere l'ansia ci vuole una foresta (Di sabato 11 marzo 2023) Una ricerca sperimentale condotta dall’Istituto per la bioeconomia del Cnr e dal Cai con le Università di Parma e Firenze e l’Ausl di Reggio Emilia ha svelato l’effetto benefico dei componenti profumati degli olii essenziali emessi dalle piante Leggi su ilgiornale (Di sabato 11 marzo 2023) Una ricerca sperimentale condotta dall’Istituto per la bioeconomia del Cnr e dal Cai con le Università di Parma e Firenze e l’Ausl di Reggio Emilia ha svelato l’effetto benefico dei componenti profumati degli olii essenziali emessi dalle piante

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiorgiaMeloni : Le parole del Santo Padre rappresentano un grande richiamo per tutte le Istituzioni. Come Governo le facciamo nostr… - GiorgiaMeloni : Sono trascorsi 20 anni dall'uccisione del Sovrintendente di Polizia Emanuele Petri, per mano dei terroristi Mario G… - CottarelliCPI : A inizio 2023 scade lo sconto sui carburanti di Draghi, il governo Meloni non lo rinnova, incolpa la speculazione d… - t_l_71 : RT @titti97370553: Ormai il calcio, questo campionato non ha più ragione di esistere. Non c’è più nulla, l’emozione della partita, zero ass… - titti97370553 : Ormai il calcio, questo campionato non ha più ragione di esistere. Non c’è più nulla, l’emozione della partita, zer… -